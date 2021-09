SpaceX: Ποιοι είναι οι τέσσερις «τουρίστες» του διαστήματος

Σε ύψος 575 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης πραγματοποιούν τη… βόλτα τους εδώ και λίγες ώρες οι πρώτοι «τουρίστες» του διαστήματος.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας πύραυλος με πλήρωμα που δεν αποτελούταν από επαγγελματίες αστροναύτες μπήκε σε τροχιά.

Επιβάτες του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX που απογειώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα της Πέμπτης από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα είναι ένας δισεκατομμυριούχος, μία νοσηλεύτρια, μία γεωεπιστήμονας και ένας βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας.

«Διοικητής» της τετραμελούς αποστολής Inspiration4 («Έμπνευση4»), ο άνθρωπος που ναύλωσε τον Falcon 9 για αυτό το ταξίδι, είναι ο 38χρονος Τζάρεντ Άιζακμαν, ιδρυτής της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments. Το ποσό που κατέβαλε στη SpaceX δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

#Inspiration4 Commander Jared Isaacman shares what he is bringing with him to space. pic.twitter.com/XiFarD8hIn

Ο Άιζακμαν έχει πραγματοποιήσει πολλές πτήσεις τόσο με εμπορικά όσο και στρατιωτικά αεροσκάφη. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 αεροπορικές επιδείξεις και είναι συνιδρυτής της Draken International, μιας ιδιωτικής αεροδιαστημικής εταιρείας που βοηθά στην εκπαίδευση πιλότων για τον αμερικανικό στρατό.

Δεύτερο μέλος της αποστολής είναι η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου «Σεν Τζουντ» Χέιλι Αρσενό, η οποία επέζησε από επιθετική μορφή καρκίνου. Η 29χρονη έγινε η νεότερη Αμερικανίδα και ο πρώτος άνθρωπος με τεχνητό άκρο που ταξίδεψε στο διάστημα. Από μικρή ηλικία η Χ. Αρσενό ονειρευόταν να γίνει αστροναύτης.

Όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με την οικογένειά της, επισκέφθηκαν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον. Σε ηλικία δέκα ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο στα οστά. Ξεκίνησε θεραπείες, χειρουργήθηκε, αφαίρεσε το γόνατο και οστά του αριστερού ποδιού της, τα οποία σήμερα έχουν αντικατασταθεί.

I want to thank everyone for all the support, encouragement, and love. And thank you to @stjude for being the reason I’m here today.

This is for everyone who’s ever been through something difficult, and I know we all have. Hold onto hope because there WILL be better days 💕 pic.twitter.com/oxIUq5hxUz

