Ισπανία: Καρέ καρέ η έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα

Κόβουν την ανάσα οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα, στο νησί Λα Πάλμα, στην Ισπανία.

Το Κούμπρε Βιέχα εξερράγη στη δασωμένη πλαγιά της περιοχής Καμπέθα δε Βάκα στις 17.15 (ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας στον αέρα λάβα, πυκνό καπνό και στάχτες.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί υψηλή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και νωρίτερα σήμερα οι αρχές είχαν αρχίσει να εκκενώνουν κατοικημένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, απομακρύνοντας σε πρώτη φάση ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας και ορισμένα ζώα από φάρμες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για να φύγουν.

Αμέσως μετά ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν στην περιοχή και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών κλήθηκαν να μεταβούν σε ένα από τα πέντε κέντρα που έχουν στηθεί για την εκκένωση, ενώ αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να βοηθήσουν σε αυτήν την επιχείρηση, με τη βοήθεια και ενός ελικοπτέρου.

Στα πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, σιντριβάνια λάβας εκτοξεύονται στον ουρανό ενώ η στήλη του καπνού είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, σε όλο το νησί.

