CDC: Ανησυχία για τις φυλακές στις ΗΠΑ – Η «Δέλτα» απειλεί τους ανεμβολίαστους κρατούμενους

Ένα ξέσπασμα κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα σε φυλακή του Τέξας φαίνεται να επηρέασε και εμβολιασμένους κρατούμενους, ωστόσο οι 3 στις 4 νοσηλείες καθώς και ένας θάνατος αφορούσαν όσους ήταν ανεμβολίαστους, σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών CDC.

A Delta wave outbreak (N=172) in a Texas prison chiefly among vaccinated individuals, yet 3 of the 4 hospitalizations and only death were among unvaccinated https://t.co/eMK7BUrPi4 lowest attack rate was in those with prior covid plus vaccination @CDCMMWR pic.twitter.com/usWrgUw5NA

— Eric Topol (@EricTopol) September 21, 2021