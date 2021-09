Βραζιλία: Υπουργός συναντά τον Μπ. Τζόνσον και βρίσκεται θετικός στον κορωνοϊό (βίντεο)

Θετικός σε έλεγχο για κορωνοϊό βρέθηκε ο υπουργός Υγείας της Βραζιλίας, Μαρσέλο Κουεϊρόγκα, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και στη Βρετανία.

Ο κ. Κουειρόγκα, ο πιο πρόσφατος σε μια μακρά σειρά υπουργών Υγείας που έχει αλλάξει στη διάρκεια της πανδημίας ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, συνόδευε τον τελευταίο στη συνάντηση κορυφής με τον κ. Τζόνσον στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Άνετοι οι δύο ηγέτες, συναντήθηκαν χωρίς να φορούν μάσκα, με τον κ. Μπολσονάρου ως γνωστόν να υποτιμά γενικώς τον κορωνοϊό και να απορρίπτει τους εμβολιασμούς επικαλούμενος μύριους όσους ισχυρισμούς. Ούτε ο διερμηνέας δε φορούσε μάσκα, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο μόνος άνδρας που φορούσε μάσκα ήταν ο κ. Κουειρόγκα… κι αυτός είναι που 24 ώρες μετά τη βρετανο-βραζιλιανή συνάντηση ανιχνεύθηκε να έχει κολλήσει κορωνοϊό και μπήκε σε απομόνωση, οδηγώντας στη συνολική αποχώρηση της βραζιλιανής αντιπροσωπείας από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επρόκειτο μάλιστα για το δεύτερο κρούσμα στις τάξεις της.

Σε βίντεο από τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στη Νέα Υόρκη φαίνεται ο 55χρονος κ. Κουειρόγκα να σφίγγει το χέρι και να χτυπά φιλικά στον ώμο τον κ. Τζόνσον πριν πάει να πάρει τη θέση του.

Brazilian Health Minister – who tested positive for Covid – was staying at the same hotel as President Biden in NYC.

He went to the UN today to watch President Bolsonaro’s speech.

Here, he shakes hands with Prime Minister Boris Jonhson- who met Biden today at the White House. pic.twitter.com/CSxdBuTIfY

— Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) September 22, 2021