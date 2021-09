Pfizer vs Moderna: «Το σφυρί και η βαριοπούλα»

Όταν τα εμβόλια κατά της Covid-19 εγκρίθηκαν, όλοι οι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν συνεχώς ότι: «Όλα είναι εξίσου αποτελεσματικά». Όμως φαίνεται τελικά ότι αυτό δεν είναι αλήθεια.

Έρευνα από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer έπεσε από το 91% στο 77% τέσσερις μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Moderna δεν έδειξε να φθίνει κατά την ίδια περίοδο.

Εάν το χάσμα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα συνεχίσει να διευρύνεται, ίσως υπάρξουν επιπλοκές σε ό,τι αφορά την ανάγκη για τρίτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι επιστήμονες που είχαν αντιμετωπίσει στην αρχή με σκεπτικισμό τις καταγραφείσες διαφορές μεταξύ των σκευασμάτων της Moderna και των Pfizer/BioNTech, πείθονται σταδιακά ότι το χάσμα μεταξύ είναι μεν μικρό αλλά υπαρκτό.

⇒ Διαβάστε επίσης:

– Μπουρλά για τρίτη δόση: Η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με βάση την επιστήμη

«Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι τα εμβόλια mRNA λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, αλλά μπορεί να παρατηρήσει κανείς και έναν διαχωρισμό», αναφέρει η Νάταλι Ντιν, ειδικός στη βιοστατιστική από το Πανεπιστήμιο Emory της Ατλάντα. «Δεν είναι τεράστια η διαφορά, αλλά τουλάχιστον είναι σταθερή».

Ωστόσο, η διαφορά είναι μικρή και οι συνέπειες στον πραγματικό κόσμο παραμένουν αβέβαιες, καθώς και τα δύο εμβόλια παραμένουν πολύ αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την προστασία από σοβαρή νόσηση και νοσηλεία, όπως επισημαίνει τόσο η ίδια όσο και άλλοι ειδικοί.

«Ναι, πρόκειται πιθανόν για μια υπαρκτή διαφορά, η οποία κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με αυτό που βρίσκεται μέσα στα δύο φιαλίδια», λέει ο Τζον Μουρ, ιολόγος από το κέντρο ιατρικών ερευνών Weill Cornell στη Νέα Υόρκη. «Αλλά ειλικρινά, πόση σημασία έχει αυτή η διαφορά στον πραγματικό κόσμο;»

Bringing more doses for those in need: We just announced plans to expand our agreement with the U.S. government by providing an additional 500 MILLION COVID-19 vaccine doses at a not-for-profit price for donation to low- and lower-middle-income countries and the African Union.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) September 22, 2021