Μπουρλά: Επιστροφή στην κανονικότητα μέσα σε ένα χρόνο

Μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώσει η πανδημία της Covid-19, εκτίμησε ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά στο ABC News, συμφωνώντας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Moderna, Στέφαν Μπανσέλ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε κάνει την ίδια πρόβλεψη.

«Συμφωνώ με την άποψη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» προσθέτοντας ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει πως νέες μεταλλάξεις θα πάψουν να μας απασχολούν», δήλωσε ο Μπουρλά.

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life.”

