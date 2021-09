Βρετανία: Όταν το Brexit τιμωρεί τον… πρωτεργάτη του

Δύσκολες ημέρες για τον άλλοτε ηγέτη του Κόμματος της Βρετανικής Ανεξαρτησίας (UK Independence Party), Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίον χτύπησε το πρωί της Πέμπτης φορτηγάκι ενώ βρισκόταν σταματημένος μέσα στο όχημά του αναζητώντας βενζίνη.

«Ωραίο ξεκίνημα είχα στη μέρα μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Όπως ο ίδιος διηγείται, «η κυβέρνηση μάς λέει ότι η κατάσταση με την κρίση στα καύσιμα βελτιώνεται. Εγώ όμως πήγα σε επτά βενζινάδικα σήμερα το πρωί και κανένα από αυτά δεν διέθετε καύσιμα. Μετά με χτύπησε και ένα φορτηγάκι ενώ είχα σταματήσει σε πλατεία» ανέφερε με το κάθε άλλο παρά μειλίχιο ύφος του.

The government tell us that the fuel crisis is easing…

I went to 7 petrol stations this morning and there was no fuel at any of them.

Was then hit by a van whilst stationary at a roundabout. Great start to the day!

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 30, 2021