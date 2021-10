Στους Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν το Νόμπελ Ιατρικής

Οι Αμερικανοί Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2021.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα αισθάνεται τη θερμοκρασία και την αφή, ανακοίνωσε η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (985.000 ευρώ).

Intensive ongoing research originating from this year’s #NobelPrize awarded discoveries focuses on elucidating their functions in a variety of physiological processes. This knowledge is being used to develop treatments for a range of disease conditions, including chronic pain. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους «μας επέτρεψαν να καταλάβουμε πώς η θερμότητα, το κρύο και η μηχανική δύναμη μπορούν να ενεργοποιήσουν τα νευρικά ερεθίσματα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στον κόσμο γύρω μας», ανέφερε η Ακαδημία.

«Αυτή η γνώση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη θεραπειών για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνιου πόνου», πρόσθεσε η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.

Learn more about the 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine Press release: https://t.co/bLE8ykcgQ2

Advanced information: https://t.co/IrQHdsvNff pic.twitter.com/IOaXGPytb8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Ο 65χρονος Ντέιβιντ Τζούλιους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, χρησιμοποίησε την καψικίνη, ένα δραστικό συστατικό της πιπεριάς που προκαλεί το αίσθημα του καψίματος, για να εντοπίσει έναν υποδοχέα στις νευρικές απολήξεις του δέρματος που αντιδρά στη ζέστη.

Ο 54χρονος Αρντέμ Παταπουτιάν, καθηγητής στο Scripps Research της Καλιφόρνια και γεννημένος το 1967, χρησιμοποίησε από την πλευρά του κύτταρα ευαίσθητα στην πίεση για να ανακαλύψει μια νέα τάξη αισθητήρων που απαντούν στα μηχανικά ερεθίσματα στο δέρμα και τα εσωτερικά όργανα.

Η εβδομάδα των Νόμπελ συνεχίζεται στη Στοκχόλμη αύριο, Τρίτη, με τη Φυσική και την Τετάρτη με τη Χημεία, για να ακολουθήσουν τα Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη και Ειρήνης την Παρασκευή – το τελευταίο είναι το μόνο που ανακοινώνεται στο Όσλο. Το Νόμπελ Οικονομίας θα κλείσει τα φετινά Νόμπελ την ερχόμενη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Reuters

