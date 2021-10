Τέξας: Πυροβολισμοί σε σχολείο – ελεύθερος παραμένει ο ένοπλος

Συναγερμός σήμανε στο Τέξας, όπου σε γυμνάσιο της περιοχής Τίμπερβιού στο Άρλιγκτον σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς.

Σε δηλώσεις του, ο σερίφης της περιοχής δήλωσε ότι η αστυνομία αναζητεί έναν 18χρονο μαύρο μαθητή, που κατονόμασε ως Τίμοθι Σίπκινς, ο οποίος άνοιξε πυρ στον 2ο όροφο του σχολείου στις 09.55, τραυματίζοντας τέσσερις μαθητές, μετά από καβγά μέσα στην τάξη (βίντεο πιο κάτω). Τρεις μαθητές έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο 18χρονος ένοπλος παραμένει ελεύθερος και διέφυγε με αυτοκίνητο. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», όπως δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης, Τζιμ Ρος.

Το σχολείο έκλεισε, ενώ δάσκαλοι και μαθητές πήραν εντολή να παραμείνουν κλειδωμένοι στις τάξεις και στα γραφεία τους. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Δύο ώρες μετά το περιστατικό, το CBSN μετέδωσε εικόνες με μια ομάδα μαθητών να εξέρχεται συντεταγμένα από το σχολείο.

Ο σερίφης ανακοίνωσε ότι οι μαθητές εξέρχονται σταδιακά και με ασφάλεια.

Στο Twitter κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό μαθητή από συμμαθητή του και υπάρχει το σχόλιο ότι πρόκειται για τον καβγά που οδήγησε στους πυροβολισμούς.

Στο βίντεο αυτό ακούγονται οι πυροβολισμοί.

