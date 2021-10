Pfizer: Ζήτησε από FDA άδεια για χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά 5 – 11 ετών

H κοινοπραξία Pfizer / BioNTech ανακοίνωσε ότι υπέβαλε επισήμως προς τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές αίτημα έγκρισης για κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου της στις ηλικίες από 5 έως 11 ετών.

Η αίτηση προς την αμερικανική αρχή φαρμάκων και τροφίμων (FDA) υποβάλλεται ενώ καταγράφεται έξαρση των κρουσμάτων της Covid, στα παιδιά, με τον αριθμό τους να διαμορφώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στο υψηλότερο επίπεδο της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία από την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία.

Η FDA έχει ορίσει την 26η Οκτωβρίου ως ημερομηνία που θα διεξαχθεί η ανοιχτή διαδικασία ακρόασης από ανεξάρτητους συμβούλους, οι οποίοι θα συζητήσουν την αίτηση της Pfizer, καθιστώντας λίγο αργότερα δυνατή την έναρξη της χορήγησης εμβολίων σε παιδιά.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx

— Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021