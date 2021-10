ΠΟΥ: Νέα «task force» θα ερευνήσει την προέλευση του κορωνοϊού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τους 26 επιστήμονες που θα συμμετάσχουν στην ομάδα εμπειρογνώμων με συμβουλευτικό ρόλο, η οποία θα έχει ως στόχο την κατανόηση της προέλευσης της Covid-19 αλλά και μελλοντικών επιδημιών.

Η ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες από τις ΗΠΑ, την Κίνα, καθώς και 24 άλλες χώρες και θα οριστικοποιηθεί μετά από μια σύντομη περίοδο δημόσιας διαβούλευσης.

Μεταξύ άλλων θα εξετάσει το μεγάλο ερώτημα «πώς μολύνθηκε για πρώτη φορά ο άνθρωπος;» από τον κορωνοϊό, ενώ θα θεσπίσει ένα πλαίσιο όσον αφορά τις μελλοντικές πανδημίες, ώστε παρόμοια ερωτήματα να μην μείνουν αναπάντητα.

«Τώρα είναι μια πραγματική ευκαιρία να απαλλαγούμε από όλον αυτόν τον “θόρυβο” και να επικεντρωθούμε σε αυτά που γνωρίζουμε και σε αυτά που δεν γνωρίζουμε και πρέπει επειγόντως να εστιάσουμε την προσοχή μας» σημείωσε η Μαρία Βαν Κερκόβ, επικεφαλής της Μονάδας Αναδυόμενων Ασθενειών & Ζωονόσων του ΠΟΥ.

Ωστόσο, η απομάκρυνση από τον «θόρυβο» σχετικά με την προέλευση του ιού θα αποδειχθεί δύσκολη, καθώς η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί πως η έρευνα για την προέλευση του Covid-19 στο έδαφός της έχει ολοκληρωθεί.

H ομάδα SAGO

Αυτή η νέα ομάδα, που ονομάστηκε SAGO (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens), θα αντιμετωπιστεί με καχυποψία από χώρες της Δύσης, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

«Εάν πιστεύετε ότι η SAGO θα απαντήσει στην ερώτηση “ποια ήταν η προέλευση του SARS-CoV-2’, τότε δυστυχώς κάνετε λάθος, διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή επιτόπια έρευνα όσο εμπλέκεται η Κίνα», δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, καθηγητής παγκόσμιου δικαίου υγείας στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

Η νέα ώθηση για τη διερεύνηση της προέλευσης της πανδημίας έρχεται έξι και πλέον μήνες μετά την ολοκλήρωση μιας κοινής αποστολής ΠΟΥ-Κίνας για το θέμα. Από τη μελέτη, κατά την οποία ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε τοποθεσίες στη Γουχάν, δεν εξήχθησαν σαφή συμπεράσματα.

Μόλις οι επιστήμονες χαρακτήρισαν το ενδεχόμενο διαρροής του ιού από εργαστήριο στη Γουχάν ως «πολύ απίθανο», το οποίο δεν αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι η έρευνα δεν ήταν «αρκετά εκτεταμένη».

Οι αξιωματούχοι του ΠΟΥ δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η ομάδα SAGO δεν θα αποτελέσει επανάληψη της απαξιωμένης αποστολής στο Γουχάν. «Είναι μια συμβουλευτική ομάδα. Δημιουργούμε αυτές τις ομάδες συνεχώς», δήλωσε η Βαν Κερκόβ.

Μέλη της προηγούμενης αποστολής

Ορισμένοι από τους επιστήμονες που έχουν προταθεί ως μέλη της ομάδας SAGO συμμετείχαν στην προηγούμενη αποστολή του ΠΟΥ στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδής ιολόγου Μάριον Κόπμανς και του Γιουνγκούι Γιανγκ από το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Πεκίνου, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Κινέζων μελετητών.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των υποψηφίων μελών της SAGO δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη αποστολή. Ο Ίνγκερ Ντέιμον, επιστήμονας σε Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, είναι ο μόνος Αμερικανός στη λίστα.

Η συμμετοχή στην ομάδα SAGO δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το “εκτόπισμα” των επιστημόνων που έχουν επιλεχθεί για τη SAGO και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να κάνουμε τον κόσμο ασφαλέστερο», ανέφερε ο Τέντρος σε δήλωσή του.

«Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν επιπλέον αποστολές στην Κίνα και ενδεχομένως αλλού», δήλωσε η Βαν Κερκόβ.

Διετής θητεία και κλειστές συνεδριάσεις

Πάνω από 700 εμπειρογνώμονες υπέβαλαν αίτηση για μια θέση στην ομάδα SAGO, τόνισαν αξιωματούχοι του ΠΟΥ. Όσοι ενταχθούν στην ομάδα, θα υπογράψουν διετή σύμβαση χωρίς αμοιβή, ενω υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της θητείας τους στο σώμα.

Στόχος είναι η ομάδα να συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα, με ορισμένους ειδικούς εκτός SAGO να λαμβάνουν προσκλήσεις, ωστόσο όλες οι συνατήσεις θα είναι κλειστές. Στον ΠΟΥ οραματίζονται την ομάδα SAGO ως ένα μόνιμο μηχανισμό του Οργανισμού, ο οποίος θα αναλαμβάνει δράση μετά το ξέσπασμα μιας πανδημία.

«Θα ήθελα πολύ να υπήρχε η SAGO όταν εμφανίστηκε ο MERS το 2012», δήλωσε η Βαν Κερκόβ, αναφερόμενη στο αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής που σκότωσε περίπου 800 ανθρώπους.

Ο Λόρενς Γκόστιν τόνισε ότι η μονιμοποίηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα είναι το μεγάλο το κέρδος για τον ΠΟΥ.

Δεν έχει είναι ακόμα ξεκάθαρο αν η Κίνα δώσει περισσότερη πρόσβαση στους ερευνητές. Η πίεση από Κινέζους αξιωματούχους και ερευνητές συνέβαλε στα ασαφή συμπεράσματα της προηγούμενης αποστολής στη Γουχάν.

Η Βαν Κερκόβ σημείωσε ότι κράτη μέλη όπως η Κίνα ενημερώθηκαν για τη SAGO και τόνισε ότι ο ΠΟΥ δεν έχει τη δύναμη να αναγκάσει ένα κράτος μέλος να ανοίξει τα σύνορά του σε μια ερευνητική ομάδα. «Τα κράτη-μέλη μας δεν μας έχουν δώσει την εντολή να μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε με τις χώρες», σημείωσε και υπογράμμισε: «Δεν πρέπει να υπάρχει ασάφεια σχετικά με αυτό».

Με πληροφορίες από Washington Post