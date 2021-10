Νορβηγία: 37χρονος Δανός ο δράστης των επιθέσεων με τόξο

Ο δράστης των επιθέσεων με τόξο στη νοτιοδυτική Νορβηγία, που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, είναι Δανός, 37 ετών, μόνιμος κάτοικος της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα την πληροφορία αυτή «εξαιτίας των φημών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για ανθρώπους που δεν συνδέονται» με την επίθεση στη μικρή πόλη περίπου 28.000 κατοίκων, η οποία απέχει 68 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, το Όσλο. Πάντως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα άλλα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.

Επιπλέον, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τα κίνητρα του δράστη ως αυτό το στάδιο.

Σημειώνεται πως η επίθεση είναι η πιο πολύνεκρη που έχει υποστεί η Νορβηγία από τον Ιούλιο του 2011, όταν ο ακροδεξιός Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ δολοφόνησε 77 ανθρώπους σε δύο επιθέσεις στο Όσλο και στο μικρό νησάκι Ούτεγια. Τα περισσότερα θύματά του ήταν παιδιά στην εφηβεία.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η χθεσινή επίθεση να ήταν τρομοκρατική ενέργεια και αναμένεται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες εντός της ημέρας.

Ο δράστης της υπόθεσης, ο οποίος ανακρίνεται ακόμη, «συνεργάζεται, δίνει λεπτομερή κατάθεση», είπε ο δικηγόρος Φρέντρικ Νόιμαν στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), πάντως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Κονγκσμπέργκ Εϊβίντ Ος, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ, μια από τις αρκετές τοποθεσίες όπου έγιναν οι επιθέσεις του άνδρα με το τόξο.

