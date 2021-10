Ναβάλνι: Τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δίνεται κάθε χρόνο, για τις προσπάθειές του να αμφισβητήσει την εξουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ναβάλνι, 45 ετών, που δηλητηριάστηκε τον Αύγουστο του 2020 με μια ουσία η οποία σύμφωνα με δυτικές χώρες ήταν ένας νευροτοξικός παράγοντας, εκτίει ποινή φυλάκισης δυόμιση χρόνων για παραβιάσεις της υπό όρους αποφυλάκισής του, κατηγορίες τις οποίες θεωρεί κατασκευασμένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους για τη δηλητηρίαση και τη φυλάκιση του Ναβάλνι.

Η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ανακοίνωσε το όνομα του νικητή του φετινού βραβείου στο Twitter.

Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.

Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k

— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021