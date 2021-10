Ιράν: Χαστούκι με πάταγο σε περιφερειάρχη ενώ αναλάμβανε τα καθήκοντά του (βίντεο)

Οι προσωπικές διαφορές φαίνεται ότι κατεύθυναν το χέρι ενός οργισμένου άνδρα που άστραψε ένα μεγαλοπρεπέστατο χαστούκι στον νέο κυβερνήτη επαρχίας του Ιράν την ώρα που τελευταίος αναλάμβανε επισήμως τα καθήκοντά του, σε μια σπάνια περίπτωση προβλημάτων ασφαλείας στη χώρα.

Άφωνοι οι παριστάμενοι στην τελετή παραλαβής της ηγεσίας της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, όπως ονομάζεται η ακριτική βορειοδυτική επαρχία του Ιράν, είδαν ένα άνδρα να ανεβαίνει κοντά στο βάθρο του ομιλητή όπου βρισκόταν ο Ταξίαρχος Αμπεντίν Χοράμ, να τον πλησιάζει αγέρωχος και να του σκάει μια γερή σφαλιάρα, που αντήχησε ακόμη και από το ηχοσύστημα που ήταν συνδεδεμένο με το μικρόφωνο του ομιλητή, μερικά εκατοστά μακριά από το ατυχές… μάγουλο του Ταξίαρχου.

Μετά το χαστούκι μάλιστα ο άνδρας συνέχισε την επίθεση στον νέο περιφερειάρχη, απωθώντας τον και υβρίζοντάς τον κάτω από τη μάσκα του.

Ακόμη και οι υπεύθυνοι ασφαλείας (με πολιτικά) ξαφνιάστηκαν, και χρειάστηκαν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να φτάσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

