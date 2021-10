Πραξικόπημα στο Σουδάν: Σε κατ’ οίκον κράτηση ο πρωθυπουργός – Καλεί τους πολίτες σε διαδηλώσεις (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του ότι έχει τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, μετέδωσε η αραβόφωνη υπηρεσία του Sky News επικαλούμενη ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών του Σουδάν επιβεβαίωσε πως έχουν συλληφθεί τα περισσότερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας, που ανέλαβε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019.

Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές σε ποιων τις διαταγές υπακούει η στρατιωτική δύναμη που τους έθεσε υπό κράτηση.

Τονίζεται μάλιστα ότι ο στρατός έκανε έφοδο και συνέλαβε πολλούς εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ομντουρμάν, δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Πληροφοριών μέσω Facebook.

Διαδηλωτές πλησιάζουν το αρχηγείο του στρατού

Σημειώνεται ότι οι διαδηλωτές πέρασαν τα οδοφράγματα και εισήλθαν στον δρόμο όπου βρίσκεται το αρχηγείο του στρατού στο Χαρτούμ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο al Jazeera.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, στρατιώτες έκαναν στην άκρη την ώρα που περνούσαν δίπλα τους πολίτες οι οποίοι συνέχισαν την πορεία τους προς το αρχηγείο του στρατού.

«Ο στρατός εκμεταλλεύθηκε την κρίση»

Ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι ο στρατός του Σουδάν υποκίνησε ταραχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας και εκμεταλλεύθηκε την κρίση για να επιβάλει σήμερα πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης.

Το πραξικόπημα έγινε παρά τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει ο Χάμντοκ με τον επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας που κυβερνά τη χώρα, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, παρουσία του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Τζέφρι Φέλτμαν, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Ενημέρωσης του Σουδάν ανακοίνωσε ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με πλήρες στρατιωτικό πραξικόπημα, ενώ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων.

Ο σουδανικός λαός θα πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει την απόπειρα των στρατιωτικών να εμποδίσουν τη δημοκρατική μετάβαση, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του προς το Reuters.

«Καλούμε όλους να συνεχίσουν την πορεία μέχρι να ακυρωθεί η απόπειρα πραξικοπήματος», τόνισε το υπουργείο Ενημέρωσης.

Protests now forming down Africa St in #Khartoum in response to reported coup in #Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/xSKe93DVRP — William Carter (@WillCarter_NRC) October 25, 2021

Σε άγνωστη τοποθεσία ο πρωθυπουργός

Επιπλέον, ο Χάμντοκ, κάλεσε τους Σουδανούς να βγουν στους δρόμους για να υπερασπιστούν με ειρηνικό τρόπο την επανάσταση, με ανακοίνωσή του η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών δόθηκε στη δημοσιότητα από τον τόπο όπου κρατείτο από στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο επικεφαλής της κυβέρνησης μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, αφού αρνήθηκε να ταχθεί υπέρ του στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Aνησυχία από ΕΕ, ΗΠΑ, ΟΗΕ και Αραβικό Σύνδεσμο

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, εξέφρασε σήμερα την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο Σουδάν.

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Σουδάν. Η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη και τους εταίρους στην περιοχή να βάλουν ξανά στις ράγες την διαδικασία πολιτικής μετάβασης», τόνισε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter.

Following with utmost concern ongoing events in #Sudan. The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021

Στο μεταξύ, ο ειδικός επιτετραμμένος των ΗΠΑ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για το εξελισσόμενο πραξικόπημα.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της διεύθυνσης αφρικανικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Φέλτμαν προειδοποίησε πως η κατάληψη της εξουσίας από τους στρατιωτικούς αντίκειται στη Συνταγματική Διακήρυξη της μεταβατικής κυβέρνησης και θα θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της βοήθειας την οποία προσφέρει η Ουάσιγκτον στη χώρα.

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε με τη σειρά του και ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Φόλκερ Πέρθες.

Σε παρόμοια ανακοίνωση προέβη και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ, ο οποίος εξέφρασε σε ανακοίνωσή του, την «βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις» στο Σουδάν και κάλεσε «όλες τις πλευρές να σεβαστούν» την συμφωνία για τον σχηματισμό κοινής μεταβατικής κυβέρνησης πολιτικών και στρατιωτικών που συνήφθη το 2019 μετά την ανατροπή του Όμαρ αλ Μπεσίρ.

Διαδηλωτές στους δρόμους της πρωτεύουσας

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε δρόμους της πρωτεύουσας Χαρτούμ για να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις.

UPDATES – Reports of military coup in Sudan: – High ranking gov officials detained, PM Hamdok under house arrest

– General Burhan to announce emergency

– Internet outages in Khartoum

– Demonstrators block Khartoum roads to protest arrests

– More: https://t.co/QW9oRxgGUe pic.twitter.com/rzoicgWFdd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 25, 2021

Δυνάμεις του στρατού έχουν αποκλείσει τις εισόδους στο Χαρτούμ και αρκετές γέφυρες. Μέχρι στιγμής, το επιτελείο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις εξελίξεις.

Sudan: Protests again the coup in Khartoum pic.twitter.com/UPxHtXVgML — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 25, 2021

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Χαρτούμ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ έκλεισε και οι διεθνείς πτήσεις ανεστάλησαν, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια του Ντουμπάι, την ώρα που δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση από τις αρχές του Σουδάν.

Διακόπηκε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Σημειώνεται επίσης ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί στο Χαρτούμ, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Reuters.

Μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας μετέδωσαν επίσης πως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει κοπεί.

Πολυήμερες διαδηλώσεις

Χθες Κυριακή η αστυνομία του Σουδάν έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να αποκλείσουν κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας.

Υποστηρικτές του στρατού διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα, τη δεύτερη στη σειρά, αξιώνοντας την παραίτηση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις μεταβατικές αρχές, στις κινητοποιήσεις και στα επεισόδια συμμετέχουν οπαδοί του κόμματος του Όμαρ Ελ Μπασίρ, που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και ήταν πρόεδρος του Σουδάν ώσπου τον ανέτρεψε ο στρατός το 2019.

Η Ένωση Επαγγελματιών του Σουδάν, οργάνωση που πρωτοστάτησε από τα τέλη του 2018 στις μαζικές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην ανατροπή του πρώην προέδρου Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019 από τους στρατηγούς, κάλεσε τον λαό να βγει στον δρόμο και να «αντισταθεί» σε οποιοδήποτε νέο στρατιωτικό πραξικόπημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, AFP, TASS