Σουδάν: Χάος εν μέσω αναφορών για πραξικόπημα – Διαδηλωτές κατευθύνονται προς το αρχηγείο του στρατού

Ο στρατός στο Σουδάν συνέλαβε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, ανάμεσά τους και τον πρωθυπουργό, διότι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν «ένα πραξικόπημα», ανακοίνωσε το υπουργείο Ενημέρωσης έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών που μοιράζονται την εξουσία από το 2019.

Πρόκειται για «στρατιωτικό πραξικόπημα», κατήγγειλε η Ένωση Επαγγελματιών, που ηγήθηκε της εξέγερσης του 2019 με την οποία τερματίστηκε η δικτατορία του Όμαρ αλ Μπασίρ έπειτα από 30 χρόνια. Μαζί με το συνδικάτο των γιατρών και των τραπεζοϋπαλλήλων, κάλεσε σε πολιτική ανυπακοή.

Aνησυχία από Ε.Ε., ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ, ο απεσταλμένος των οποίων Τζέφρι Φέλντμαν βρισκόταν χθες στο γραφείο του πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ, που σήμερα συνελήφθη, δήλωσαν «βαθιά ανήσυχες» και προειδοποίησαν ότι «οποιαδήποτε αλλαγή στη μεταβατική κυβέρνηση θα θέσει σε κίνδυνο την αμερικανική βοήθεια».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, τη διεθνή κοινότητα «να βάλει ξανά στις ράγες τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης».

Σε μια χώρα όπου οι τηλεπικοινωνίες είναι ολοένα και περισσότερο προβληματικές, σήμερα διακόπηκε και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Μόνο ένας δίαυλος επικοινωνίας παραμένει ανοικτός: το Facebook του υπουργείου Ενημέρωσης.

«Οι περισσότεροι υπουργοί και τα πολιτικά μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Κυριαρχίας (σ.σ. που κυβερνά της χώρα) έχουν συλληφθεί (…) από τις στρατιωτικές δυνάμεις», είχε ανακοινώσει αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αφού αρνήθηκε να στηρίξει το πραξικόπημα, οι ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον πρωθυπουργό Αμπντάλα Χάμντοκ και τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία».

Διαδηλωτές κατευθύνονται προς το αρχηγείο του στρατού

Στο Χαρτούμ, πολλοί Σουδανοί είχαν βγει στους δρόμους και φώναζαν συνθήματα κατά του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Κυριαρχίας. Πολλοί από τους διαδηλωτές πέρασαν τα οδοφράγματα και κατευθύνθηκαν προς το αρχηγείο του στρατού.

Την Πέμπτη στην ίδια κεντρική λεωφόρο του Χαρτούμ διαδηλωτές υπέρ της πολιτικής κυβέρνησης είχαν πραγματοποιήσει πορεία φωνάζοντας «επανάσταση». «Δεν θα δεχθούμε το στρατιωτικό καθεστώς και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις ζωές μας για τη δημοκρατική μετάβαση», δήλωσε ένας εξ αυτών, ο Χαϊτάμ Μοχάμεντ. «Δεν θα φύγουμε από τον δρόμο μέχρι να επιστρέψει η πολιτική κυβέρνηση και συνεχιστεί η μετάβαση», επεσήμανε από την πλευρά της η Σαουσάν Μπασίρ.

Συγκρούσεις για την εξουσία

Στο Σουδάν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευαίσθητη μετάβαση, που έχει στιγματιστεί από πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις για την εξουσία από τον Απρίλιο του 2019 όταν ο στρατός ώθησε τον πρώην πρόεδρο Όμαρ αλ Μπασίρ να αποχωρήσει από την εξουσία έπειτα από τρεις δεκαετίες, μετά την ισχυρή πίεση των διαδηλωτών στον δρόμο.

Από τον Αύγουστο του ίδιους έτους το Σουδάν κυβερνά το Συμβούλιο Εθνικής Κυριαρχίας, τα μισά μέλη του οποίου ήταν πολιτικοί και τα άλλα μισά στρατιωτικοί.

Τις τελευταίες ημέρες η ένταση μεταξύ των δύο αυτών πλευρών οξύνθηκε. Στις 16 Οκτωβρίου διαδηλωτές υπέρ του στρατού έστησαν σκηνές μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου έχουν την έδρα τους οι μεταβατικές αρχές.

Σε απάντηση, στις 21 Οκτωβρίου, οι υποστηρικτές της πολιτικής πτέρυγας της κυβέρνησης βγήκαν κατά δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους πολλών πόλεων του Σουδάν για «να σώσουν» «την επανάστασή τους», όπως δήλωναν.

Έκτοτε η διαμαρτυρία υπέρ του στρατού εξαπλώθηκε και αλλού στο Χαρτούμ. Χθες Κυριακή το πρωί διαδηλωτές έκλεισαν μια από τις βασικές γέφυρες της πόλης δημιουργώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα και το βράδυ βγήκαν ξανά στους δρόμους καίγοντας λάστιχα αυτοκινήτων.

Απέναντί τους η Ένωση Επαγγελματιών και το συνδικάτο των γιατρών, και οι δύο ιδιαίτερα ενεργές στη διάρκεια της εξέγερσης του 2019, κάλεσαν σε ένα κίνημα «πολιτικής ανυπακοής».

Πριν δύο ημέρες το στρατόπεδο όσων στηρίζουν τους πολιτικούς προειδοποίησε κατά «ενός πραξικοπήματος» στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την οποία προσπάθησε να σταματήσει μια μικρή ομάδα.

Η διακυβέρνηση της χώρας ήταν προγραμματισμένο να παραδοθεί στους πολιτικούς στα τέλη του 2023, έπειτα από τη διεξαγωγή των πρώτων ελεύθερων εκλογών εδώ και 30 χρόνια.

«Ο στρατός εκμεταλλεύθηκε την κρίση»

Ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι ο στρατός του Σουδάν υποκίνησε ταραχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας και εκμεταλλεύθηκε την κρίση για να επιβάλει σήμερα πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης.

Protests now forming down Africa St in #Khartoum in response to reported coup in #Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/xSKe93DVRP — William Carter (@WillCarter_NRC) October 25, 2021

Following with utmost concern ongoing events in #Sudan. The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021

UPDATES – Reports of military coup in Sudan: – High ranking gov officials detained, PM Hamdok under house arrest

– General Burhan to announce emergency

– Internet outages in Khartoum

– Demonstrators block Khartoum roads to protest arrests

– More: https://t.co/QW9oRxgGUe pic.twitter.com/rzoicgWFdd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 25, 2021

Δυνάμεις του στρατού έχουν αποκλείσει τις εισόδους στο Χαρτούμ και αρκετές γέφυρες. Μέχρι στιγμής, το επιτελείο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις εξελίξεις.

Sudan: Protests again the coup in Khartoum pic.twitter.com/UPxHtXVgML — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 25, 2021

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Χαρτούμ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ έκλεισε και οι διεθνείς πτήσεις ανεστάλησαν, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια του Ντουμπάι, την ώρα που δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση από τις αρχές του Σουδάν.

Διακόπηκε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Σημειώνεται επίσης ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί στο Χαρτούμ, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Reuters.

Μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας μετέδωσαν επίσης πως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει κοπεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, Reuters, TASS

Τελευταίες ειδήσεις