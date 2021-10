Κλειδώθηκε ο λογαριασμός του Facebook στο Twitter

Ο λογαριασμός του Facebook στο Twitter πλέον είναι κλειδωμένος και πρόσβαση έχουν μόνο όσοι χρήστες έχουν «εγκριθεί» από τον διαχειριστή.

Την ίδια ώρα δημιουργήθηκε ένα άλλο προφίλ, υπό το όνομα Meta, όπου – σύμφωνα με το Bloomberg- όσοι ακολουθούσαν το Facebook μεταφέρθηκαν αυτομάτως εκεί.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή, μετονομάστηκε σε Meta και το προφίλ του Facebook στο Youtube.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021