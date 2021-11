Ιαπωνία: Ο δράστης της επίθεσης στο τρένο θαύμαζε τον «Τζόκερ» (βίντεο)

Ο δράστης της χθεσινής επίθεσης σε τρένο στο Τόκιο, από την οποία τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, θαύμαζε την προσωπικότητα του «Τζόκερ», του ορκισμένου εχθρού του σουπερ ήρωα των κόμικς «Μπάτμαν», μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η ιαπωνική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την «αποτρόπαια» πράξη του.

Ο 24χρονος, που κατονομάστηκε ως Κιότα Χατόρι από τα μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη άμεσα για απόπειρα δολοφονίας μετά την επίθεσή του με μαχαίρι σε τρένο ταχείας κυκλοφορίας στο Τόκιο, στο οποίο προκάλεσε επίσης πυρκαγιά, το βράδυ του Χάλοουιν, που είναι μια πολύ δημοφιλής γιορτή στην Ιαπωνία.

Ο νεαρός άνδρας κράδαινε ένα μαχαίρι κατά των επιβατών του τρένου και στη συνέχεια έριξε και έβαλε φωτιά σε εύφλεκτο υγρό. Επίσης καταγγέλθηκε ότι ψέκασε με υδροχλωρικό οξύ βαγόνι.

Οι 18 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από την επίθεσή του νοσηλεύονται, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα η αστυνομία και η πυροσβεστική. Ένας εβδομηντάχρονος που μαχαιρώθηκε στο στήθος είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 24χρονος φέρεται να είπε ότι επέλεξε τρένο ταχείας κυκλοφορίας για να επιτεθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των επιβατών του και των μεγάλων διαστημάτων που μεσολαβούν μεταξύ των στάσεών του, κάτι το οποίο καθιστά δύσκολο για τους επιβάτες να διαφύγουν, ενώ είπε ότι λυπάται που δεν σκότωσε κάποιον.

Ο δράστης της επίθεσης «δήλωσε στην αστυνομία ότι ήθελε να σκοτώσει κάποιον για να καταδικαστεί σε θάνατο», σύμφωνα με εκπρόσωπο των δυνάμεων της τάξης, που ρωτήθηκε σήμερα από το AFP.

Ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Χιροκάζου Ματσούνο καταδίκασε την «αποτρόπαια και βάναυση» αυτή ενέργεια.

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τον δράστη να κάθεται μόνος στο τρένο λίγο μετά την επίθεσή του, να καπνίζει νευρικά ένα τσιγάρο έχοντας μια προκλητική έκφραση, ενώ περίμενε να έρθει η αστυνομία για να τον συλλάβει.

Φορούσε μωβ κοστούμι με πράσινο πουκάμισο και μια γραβάτα με σχέδια και τα ρούχα του θύμιζαν την εμφάνιση του Joker στον Batman, το διάσημο αμερικανικό κόμικ που έχει μεταφερθεί πολλές φορές στον κινηματογράφο.

⭕️#Japan: This is the suspect of the knife attack in #Tokyo. He is wearing a Joker suit. pic.twitter.com/P2s1eoMcek

