Facebook: Μια μικρή εταιρεία που έχει κατοχυρώσει το Meta ζητεί 20 εκατ. από τον Ζούκερμπεργκ

Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια θα κοστίσει στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ η επιλογή του ονόματος «Μέτα» για την εταιρεία του, καθώς φαίνεται ότι τη λέξη αυτή έχει ήδη κατοχυρώσει ως εμπορική ονομασία μια εταιρία υπολογιστών στην Αριζόνα.

Η εταιρία Meta PCs, που πωλεί υπολογιστές και προγράμματα πληροφορικής αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν παγκοσμίως… άγνωστη μέχρι πριν μερικές ημέρες, ώσπου η εταιρεία που έχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp ανακοίνωσε τη μετονομασία της σε «Μέτα».

Ευτυχώς για τη μικρή εταιρεία στην αμερικανική Δύση, είχε προλάβει να κατοχυρώσει την εμπορική της ονομασία από τον Αύγουστο, έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της. Και τώρα της δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία εξαργύρωσης.

Ο Ζακ Σατ, εκ των ιδρυτών της Meta PCs, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Guardian ότι η εταιρεία εντάχθηκε στο εμπορικό μητρώο τον Νοέμβριο του 2020, και δεν είχε την παραμικρή ιδέα ή ενημέρωση ότι η Facebook Inc. είχε σκοπό να αλλάξει το όνομά της, έως την περασμένη Πέμπτη.

Τώρα, μαζί με τον συνιδρυτή της εταιρείας Τζο Ντάργκερ, δηλώνουν στην αμερικανική ιστοσελίδα διασημοτήτων ΤΜΖ ότι δεν πρόκειται να πουλήσουν την ονομασία που έχουν κατοχυρώσει για ποσό μικρότερο των 20 εκατ. δολαρίων εάν ο κ. Ζούκερμπεργκ επιχειρήσει να την κατοχυρώσει.

Το καλύτερο πάντως ήταν το… τρολάρισμα από την Meta PCs στον κ. Ζούκερμπεργκ, καθώς σε ανάρτησή της ανέφερε ότι για να αντανακλά την ταυτότητά της και το έργο της (χρησιμοποιώντας δηλαδή τα ίδια λόγια με τον ιδρυτή της διάσημης εφαρμογής), η εταιρεία από την Αριζόνα μετονομάζεται σε… Facebook.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021