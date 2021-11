NASA: Αστροναύτες έφτιαξαν τάκος με πιπεριές που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα

«Έφτιαξα τα καλύτερα μου διαστημικά τάκος» έγραψε η αστροναύτης της NASA Μέγκαν Μακάρθουρ, μέλος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS). Εκτός από μοσχαρίσιο κρέας και ειδικού τύπου ντομάτες, για την παρασκευή τους χρησιμοποίησε πιπεριές που καλλιεργήθηκαν στον διαστημικό σταθμό.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021