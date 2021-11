Squid Game: Έρχεται ο δεύτερος κύκλος – Τι είπε ο δημιουργός της σειράς

«Υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη και για νέα σεζόν. Οπότε νιώθω σαν να μη μας αφήνετε άλλη επιλογή» δήλωσε ο Hwang Dong-hyuk, δημιουργός της σειράς-φαινόμενο του Netflix, «Παιχνίδι του καλαμαριού» («Squid Game»).

«Θα υπάρξει δεύτερη σεζόν. Την έχω στο κεφάλι μου αυτόν τον καιρό και βρίσκομαι στη διαδικασία σχεδιασμού. Νομίζω όμως πως είναι πολύ νωρίς για να πω πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί η νέα σεζόν» δήλωσε στο Associated Press.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021