Άγκελα Μέρκελ: Ο αμήχανος χαιρετισμός με τη βασίλισσα της Δανίας

Αμηχανία επικράτησε κατά την υποδοχή της βασίλισσας της Δανίας από τη Γερμανίδα καγκελάριο.

Όταν η βασίλισσα, Μαργαρίτα Β’, βγήκε από το αυτοκίνητο και έφθασε μπροστά από την Άγκελα Μέρκελ, εκείνη ύψωσε τη γροθιά της, έναν από τους συνηθισμένους χαιρετισμούς… της πανδημίας.

Η Μαργαρίτα Β’, σαστισμένη, τράβηξε το χέρι της, αρνούμενη να συμμετάσχει σε έναν χαιρετισμό, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλος για βασίλισσα.

Αμέσως, η καγκελάριος έφερε το χέρι της στην καρδιά σε μία κίνηση απολογίας, προτού στραφεί στον πρίγκιπα Φρέντερικ.

Denmark’s Queen Margrethe II left Merkel hanging when she wanted that fist bump 🤛 🙁 pic.twitter.com/tlh6k3diTP

— DW News (@dwnews) November 10, 2021