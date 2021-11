H Bασίλισσα Ράνια οδηγεί το Tesla της με συνοδηγό την Καμίλα (βίντεο)

Ένα διαφορετικό θέαμα, εκτός των γραμμών του αυστηρού βρετανικού πρωτοκόλλου, είδαν όσοι κάλυπταν την επίσημη επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου και της σύζυγού του Καμίλα στην Ιορδανία.

Συγκεκριμένα, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας από τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητό της Tesla έκανε μία βόλτα την Δούκισσα της Κορνουάλης.

VIDEO: You don’t see this very often.

Queen of Jordan gives Camilla a ride to their engagement her Tesla.@QueenRania drove the Duchess of Cornwall to her project – The Queen Rania Family and Child Centre in Amman#RoyalVisitJordan pic.twitter.com/paMLNmaqsU

