Υπόθεση Pegasus: Η Apple κατέθεσε αγωγή κατά της ισραηλινής εταιρείας NSO

Η Apple Inc ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέθεσε αγωγή κατά της ισραηλινής εταιρείας NSO Group, που ασχολείται με τον κυβερνοχώρο, και της μητρικής εταιρίας της OSY Technologies, έπειτα από καταγγελίες παρακολούθησης και κακόβουλης στοχοποίησης των χρηστών συσκευών της Apple στις ΗΠΑ με το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus spyware της ισραηλινής εταιρίας.

Ο κατασκευαστής των συσκευών iPhone ανακοίνωσε ότι παράλληλα επιδιώκει να απαγορεύσει στην NSO Group να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε λογισμικό της Apple υπηρεσιών ή συσκευών ως προληπτικό μέτρο έναντι νέων παραβιάσεων.

Η Apple είναι η τελευταία, μιας σειρά εταιριών και κυβερνήσεων που στρέφονται κατά της NSO, η οποία παράγει το εργαλείο παρακολουθήσεων Pegasus, για το οποίο υποστηρίζεται ότι στοχεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζόμενων και των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συμπεριέλαβαν την αναφερόμενη εταιρία στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η NSO βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη είτε με νομικές ενέργειες είτε με την άσκηση κριτικής από την Microsoft Corp, την Meta Platforms Inc, την Alphabet Inc και τη Cisco Systems Inc .

Η ισραηλινή εταιρία φέρεται να έχει εμπλοκή στην παράκαμψη της ασφάλειας για προϊόντα που παράγουν οι παραπάνω εταιρίες, αλλά και για την πώληση της παράκαμψης αυτής με τη μορφή εργαλείων ηλεκτρονικών παραβιάσεων σε ξένες κυβερνήσεις.

Σε μία ανακοίνωσή της, η NSO υποστηρίζει ότι πουλάει τα εργαλεία της μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου η ισραηλινή εταιρία να αποτρέψει την καταχρηστική χρήση τους, ενώ τονίζει ότι «χιλιάδες ανθρώπινες ζωές» έχουν σωθεί από τη χρήση των εργαλείων της.

«Οι παιδόφιλοι και οι τρομοκράτες μπορούν να δρουν ελεύθερα σε τεχνολογικούς παραδείσους και εμείς διαθέτουμε στις εταιρίες τα νόμιμα εργαλεία για να το καταπολεμήσουν αυτό. Ο όμιλος NSO Group θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αλήθεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής εταιρείας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ