Φινλανδία: 48 λεπτά ημέρας – Βίντεο time lapse από το σύντομο πέρασμα του πολικού ήλιου

Η πολική νύχτα ξεκινάει στη Λαπωνία, με το χωριό Ουτσγιόκι στα βόρεια σύνορα της Φινλανδίας με τη Νορβηγία, να βλέπει την ανατολή του ηλίου στις 11:34 π.μ. και τη δύση του μόλις 48 λεπτά αργότερα.

Στο παρακάτω βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου φαίνεται σε time-lapse η πολύ σύντομη εμφάνιση του ήλιου και λίγο αργότερα η δύση του, με την περιοχή να βυθίζεται ξανά στο σκοτάδι.

VIDEO: Polar night begins in Finnish Lapland.

The village of Utsjoki, on Finland’s northern border with Norway, saw sunrise at 11:34am and sunset just 48 minutes later pic.twitter.com/c4jAmo6jXR

