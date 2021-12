Κρίσιμη η τρίτη δόση και κατά της μετάλλαξης «Όμικρον»

ΛΟΝΔΙΝΟ. Με ένα λογοπαίγνιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της χώρας να σπεύσει να ολοκληρώσει και την τρίτη δόση εμβολιασμού ώς τον Ιανουάριο. Στόχος της βρετανικής κυβέρνησης είναι να χορηγούνται ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου την εβδομάδα.

Παραφράζοντας τη γνωστή έκκληση «a call to arms», ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον απήθυνε «a call to get jabs in arms», παίζοντας με τη διπλή σημασία της λέξης arms που σημαίνει όπλα και μπράτσα. Καθόλου παιχνίδι δεν είναι, ωστόσο, για τον Τζόνσον η όψιμη προσπάθεια να πείσει τους Βρετανούς να φορέσουν μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα καταστήματα, όπου οι σχετικές συστάσεις σε γενικές γραμμές δεν τηρούνται.

Πάνω από 10 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν νοσήσει, ενώ 145.000 έχουν χάσει τη ζωή τους και το 81% του πληθυσμού άνω των 12 ετών έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις. Το μήνυμα της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι αυτό δημιουργεί επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας αν δεν χορηγηθεί τρίτη δόση.

Αυτό που έχει αλλάξει τα δεδομένα είναι η εμφάνιση της παραλλαγής «Ομικρον» και η αβεβαιότητα που αυτή δημιουργεί. Αυτή τη στιγμή, η κυρίαρχη παραλλαγή στην Ευρώπη είναι η «Δέλτα», αλλά η «Ομικρον» έχει ανιχνευθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων στη Δανία, όπου βρέθηκε θετικός σε αυτή θαμώνας νυχτερινού κέντρου, στο οποίο βρίσκονταν 1.500 άτομα.

Με κράνος, αλλά χωρίς μάσκα, αφίχθη πάνω στο ποδήλατό του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, σε υπαίθρια αγορά στην Ντάουνινγκ Στριτ. Παρά τις πιέσεις των ειδικών, ο Τζόνσον δεν προτίθεται να περιορίσει τις κοινωνικές επαφές ενόψει Χριστουγέννων, αφού όπως παραδέχθηκε ο ίδιος είχε πάρει μέρος σε πάρτι ακόμη και στη διάρκεια του περυσινού lockdown (φωτ. Justin Tallis / Pool via REUTERS).

Χθες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα απαιτηθούν «μερικές ημέρες ακόμη» ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ιδιότητες της «Ομικρον», ενώ αρχικά γινόταν λόγος για μερικές εβδομάδες.

Δεν θα εξασθενήσει

Ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον, επικεφαλής της ομάδας ανάλυσης και μοντελοποίησης ασθενειών στο Πανεπιστήμιο Ιμπίριαλ του Λονδίνου, διέψευσε χθες μία από τις πιο καθησυχαστικές θεωρίες που κυκλοφορούν για τον κορωνοϊό, ότι δηλαδή είναι νομοτελειακό ότι θα εξασθενήσει. Υπάρχει η θεωρία ότι ο SARS-CoV-2 θα μετατραπεί σε ήπια λοίμωξη, όπως έγινε με την ισπανική γρίπη. Ο Φέργκιουσον είπε ότι ο κορωνοϊός πετυχαίνει την αναπαραγωγή του μέσα από τη στρατηγική των ήπιων αρχικών συμπτωμάτων. «Ο κύριος όγκος της μετάδοσης έχει συμβεί ήδη πριν πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Ο ιός ενδιαφέρεται για την ταχύτατη αναπαραγωγή του στο εσωτερικό των αναπνευστικών οδών και την έξοδό του στο περιβάλλον. Αν αυτό τυχαίνει να σκοτώσει κάποιον δέκα μέρες αργότερα του είναι αδιάφορο», κατέθεσε ο Φέργκιουσον στην επιτροπή επιστήμης της βρετανικής Βουλής.

Ωφελεί την Ακροδεξιά

Την ίδια στιγμή, οι αντιεπιστημονικές απόψεις, που φθάνουν μέχρι και τον χαρακτηρισμό του κορωνοϊού ως «απάτη», βρίσκονται σε έξαρση σε τμήμα της ανατολικής Γερμανίας, με επίκεντρο το κρατίδιο της Σαξονίας. Πρόσφατη μελέτη του ινστιτούτου Midem του πολυτεχνείου της Δρέσδης διαπιστώνει ότι ο κορωνοϊός έχει ευνοήσει την άκρα Δεξιά.