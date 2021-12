Αρκτικός Ωκεανός: Δεξαμενόπλοιο με κυπριακή σημαία κόλλησε στους πάγους

Το υπό κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιο «Boris Sokolov», το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με προορισμό την Ευρώπη, κόλλησε στους πάγους στη Θάλασσα του Κάρα, στον Αρκτικό Ωκεανό.

Το πλοίο με χωρητικότητα 44.500 τόνους είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Σαμπέτα, στη χερσόνησο Γιαμάλ, ενώ οι ρωσικές αρχές στέλνουν στην περιοχή ένα γιγάντιο παγοθραυστικό για να ανοίξει τη θαλάσσια δίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Boris Sokolov» είχε σχεδιαστεί να περνάει από πάγο πάχους έως και 2 μέτρα.

