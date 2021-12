Πάπας Φραγκίσκος στην Κύπρο: Θα πάρει μαζί του 50 πρόσφυγες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ «Κ»

Ο Πάπας Φραγκίσκος θα πάρει μαζί του στην Ιταλία 50 πρόσφυγες από την Κύπρο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε πως ο Κυπριακός λαός «γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον πόνο του ξεριζωμού και της προσφυγιάς από τις πατρογονικές εστίες».

Ευχαρίστησε όμως τον Πάπα για την πρωτοβουλία του γιατί η Κύπρος, τόνισε, κατέστη η πρώτη χώρα προορισμού, κατ’ αναλογία πληθυσμού στην υποδοχή προσφύγων, «αλλά και μεγάλων ροών παράτυπων μεταναστών, μέσω των κατεχομένων περιοχών, αντιμετωπίζοντας υπέρμετρες δυσκολίες ως προς τη διαχείρισή τους».

Αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό, λέγοντας πως τον χαροποιεί το ενδιαφέρον που δείχνει ο Ποντίφικας για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο δράμα και στην αγωνία όσων ακόμα αγνοούνται», είπε εκτός άλλων, ενώ τόνισε «την όξυνση της Τουρκικής αδιαλλαξίας», η οποία συμπλήρωσε πως εκδηλώνεται και μέσα από μια πρωτόγνωρη επιθετικότητα.

«Παρατηρούμε μια περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των κατεχομένων», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης, τονίζοντας όμως την σημασία της παρουσίας του Ποντίφικα στην Κύπρο.

«Πιστεύουμε», δήλωσε, «στην παρέμβασή σας ως Πνευματικού Ηγέτη, ως ανθρώπου αφοσιωμένου στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης».

