Φινλανδία: Συλλήψεις ακροδεξιών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

Πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στη Φινλανδία ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης στην πόλη Kankaanpaa και εμφανίστηκαν ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου της Νοτιοδυτικής Φινλανδίας την Παρασκευή.

Και οι πέντε ύποπτοι είναι κάτω των 30 ετών και ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς.

