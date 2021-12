TIME: Ο Μπολσονάρου ψηφίστηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από τους αναγνώστες

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου απέσπασε τον τίτλο του «Προσώπου της Χρονιάς για το 2021» του περιοδικού TIME με βάση τις ψήφους των αναγνωστών του, ξεπερνώντας έτσι τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τους υγειονομικούς εργαζόμενους πρώτης γραμμής, τον πολιτικό της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και τους παρασκευαστές των εμβολίων.

Ο Μπολσονάρου έλαβε το 24% από τα εννέα εκατομμύρια ψήφους των αναγνωστών που τον ανέδειξαν το πρόσωπο με την μεγαλύτερη επιρροή (για καλό ή για κακό σκοπό) κατά το 2021.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε έρευνα για τις δηλώσεις του Μπολσονάρου για σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και στον κίνδυνο εμφάνισης AIDS. Ο αμφιλεγόμενος βραζιλιάνος πρόεδρος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος και πάλι το 2022, δέχεται επίσης έντονη κριτική για την διαχείριση της πανδημίας και για προβλήματα στις προμήθειες των εμβολίων.

Δεύτερος ψηφίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με 9%, ενώ ένα 6,3% των αναγνωστών ψήφισε στην τρίτη θέση τους υγειονομικούς εργαζόμενους που δίνουν την μάχη κατά του κορωνοϊού.

Στην τέταρτη θέση ψηφίστηκε από το 6% των αναγνωστών ο ρώσος πολέμιος της διαφθοράς και ορκισμένος εχθρός του προέδρου Πούτιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Στην πέμπτη θέση ψηφίστηκαν από το 5,3% οι επιστήμονες που συνέβαλαν στην παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Στις 13 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί το πρόσωπο της χρονιάς με βάση τους συντάκτες του Time, ανακοίνωσε το περιοδικό.

Τον περασμένο χρόνο οι απαραίτητοι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων γιατρών, διανομέων και υπαλλήλων σε σούπερ μάρκετ, είχαν ψηφιστεί πρόσωπα της χρονιάς από τους αναγνώστες επειδή έθεσαν τις ζωές τους σε κίνδυνο για να υπηρετήσουν τους πολίτες όταν η πανδημία βρισκόταν στο απόγειό της.

