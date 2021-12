Ινδία: Συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τον επικεφαλής του Επιτελείου Άμυνας

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε ο επικεφαλής του Επιτελείου Άμυνας της Ινδίας, Στρατηγός Μπιπίν Ραβάτ, συνετρίβη στη νότια πλευρά της χώρας σήμερα Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ακόμη ερευνάται αν ο Ραβάτ ήταν ανάμεσά τους.

Δύο πηγές από τον τομέα της Άμυνας ανέφεραν ότι γίνονται προσπάθειες για να εξακριβωθεί το τι απέγινε ο Ραβάτ μετά τη συντριβή κοντά στην πόλη Κουνούρ.

Military helicopter crash: #India‘s Chief of Defense Staff #BipinRawat, his wife, and other officers on board. Developing story. https://t.co/jpMwldArC4 pic.twitter.com/u3fo1K0hBN

— Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) December 8, 2021