Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη – Εκατοντάδες παγιδευμένοι στην ταράτσα (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στον ουρανοξύστη World Trade Center του Χονγκ Κονγκ, στην εμπορική συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεκάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 12:37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος για πολλούς εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2021