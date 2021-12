Πανετόνε made στις φυλακές της Πάντοβα

Το πανετόνε –με τη σημερινή του μορφή– κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε βιβλίο συνταγών του 16ου αιώνα. Ενα καλοψημένο πανετόνε είναι λόγος υπερηφάνειας για κάθε ιταλικό ζαχαροπλαστείο, καθώς ακόμη και το ψήσιμό του απαιτεί τέχνη. Κάθε χρόνο οι Ιταλοί καταναλώνουν 9,5 εκατομμύρια τέτοια κέικ. (Gabriele Stabile via The New York Times)