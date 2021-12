To χριστουγεννιάτικο τηλεφώνημα έκρυβε απρόοπτο για τον Μπάιντεν

Μάλλον στωικά αντιμετώπισε ο Πρόεδρος Μπάιντεν την «κωδικοποιημένη» εξύβρισή του κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού τηλεφωνήματος προς πολίτες στο πλαίσιο των Χριστουγέννων.

Ο αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του Τζιλ τήρησαν την παράδοση που θέλει τους προέδρους των ΗΠΑ και τις συντρόφους τους να συνομιλούν με ορισμένους ανθρώπους που τηλεφωνούν στην ειδική γραμμή για την παρακολούθηση της πορείας του Άι Βασίλη, την οποία χειρίζεται από το 1955 η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Caller to President Biden: “ I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let’s go Brandon.”

Biden: “Let’s go Brandon, I agree.” https://t.co/2xZOSmonpr pic.twitter.com/4uexbont6U

