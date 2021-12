Πέθανε ο Ντέσμοντ Τούτου

Ο Νοτιοαφρικάνος αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, νομπελίστας Ειρήνης και ήρωας του αγώνα κατά του άπαρτχαϊντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, ο Σίριλ Ραμαφόσα.

Ο πρόεδρος εξέφρασε «εξ ονόματος όλων των Νοτιοαφρικανών, τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο, σήμερα Κυριακή», αυτή της κορυφαίας προσωπικότητας στην Ιστορία της Νότιας Αφρικής.

Σύγχρονος του Νέλσον Μαντέλα, ο Ντέσμοντ Τούτου υπήρξε μία από τις ηγετικές μορφές πίσω από το κίνημα για τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και διαχωρισμών που είχε επιβληθεί από την λευκή κυβέρνηση μειοψηφίας στη πλειονοτική μαύρη κοινότητα της Νοτίου Αφρικής από το 1948 έως το 1991.

“True peace comes only with justice.” Desmond Tutu 🙏🏾 #FreePalestine pic.twitter.com/PR7XvZL66Q

Για τον αγώνα του με σκοπό την κατάργηση του άπαρχαϊντ, του απενεμήθη το Βραβείο Νόμπελ, το 1984.

Η υγεία του Ντέσμοντ Τούτου είχε επιδεινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν έκανε πλέον δημόσιες ομιλίες, όμως πάντα χαιρετούσε τις κάμερες, που ήταν παρούσες σε κάθε μετακίνησή του, πάντοτε χαμογελώντας, όπως όταν εμβολιάστηκε κατά της Covid-19 σε νοσοκομείο τονπερασμένο Μάιο, ή κατά τη διάρκεια του εορτασμού των γενεθλίων του τον περασμένο Οκτώβριο, σε δύο δήλαδή από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του

Desmond Tutu, celebrated anti-apartheid activist and cleric, was among those to get his COVID shot as South Africa began vaccinating people over age 60 https://t.co/tTk5IFkLHG pic.twitter.com/wgSxt5ZCL5

— Reuters (@Reuters) May 17, 2021