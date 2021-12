Κορωνοϊός: Εκτός ελέγχου η «Όμικρον» – Παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων

Εκτός ελέγχου είναι η μετάλλαξη Όμικρον παγκοσμίως, λίγες ημέρες πριν το τέλος της χρονιάς, και όπως δείχνουν τα στοιχεία το τελευταίο 7ήμερο καταγράφηκαν 6,55 εκατ. κρούσματα, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με δεδομένα του AFP, το διάστημα από τις 22 έως τις 28 Δεκεμβρίου καταγράφηκε μια αύξηση 37% στις νέες μολύνσεις.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θανάτων δεν ακολουθεί την ίδια ανοδική τροχιά έως τώρα και την τελευταία εβδομάδα υπήρξε μια μείωση της τάξης του 6%.

#UPDATE The world smashed a record number of #COVID19 infections in a week, according to an AFP tally, as the WHO warned that Omicron poses a “very high” risk and could yet overwhelm healthcare systemshttps://t.co/tUMAD9EB3N pic.twitter.com/PpauWFgtlt

