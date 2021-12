Πώς γεννιούνται τα άστρα – Εντυπωσιακό βίντεο

Η διαδικασία της αστρογένεσης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα στην αστροφυσική, ωστόσο οι επιστήμονες προσπάθησαν να «χαρτογραφήσουν» τρισδιάστατα ένα μεσοαστρικό μοριακό νέφος αερίων και σκόνης, δηλαδή μια περιοχή όπου γεννιούνται νέα άστρα.

Τα αστέρια σχηματίζονται σε μεσοαστρικά νέφη αερίου «αστρονομικών» διαστάσεων και το μαγνητικό πεδίο της συγκεκριμένης περιοχής δονείται σαν καμπάνα.

Στη συνέχεια η περιοχή «καταρρέει» και γίνεται όλο και πιο μικρή και πιο συμπαγής. Η στιγμή που ένα πρωταστέρι γεννιέται.

