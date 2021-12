ΥΠΟΙΚ Τουρκίας: Η Fed βρίσκεται στα χέρια πέντε πλούσιων οικογενειών – Αντιδράσεις από οικονομολόγους

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του νέου υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπάτι, για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed). Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο CNN Turk, ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι η «κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν ανήκει στο αμερικανικό κοινό, αλλά ανήκει σε πέντε πλούσιες οικογένειες».

Talk of the day: Turkish Finance Minister Nebati believes US Federal Reserve isn’t independent and publicly owned.

«Αυτό είναι τρελό. Πώς μπορεί ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας της G20 να πετάει τέτοια σκουπίδια; Αυτό ντροπιάζει την Τουρκία» έγραψε στο Twitter ο Τίμοθι Ας, οικονομολόγος και υπεύθυνος στρατηγικής αναδυόμενων αγορών στην BlueBay Asset Management.

This is just crazy shit. How can the finance minister of a G20 country – Turkey a serious country – say such rubbish? This embarrasses Turkey. https://t.co/CoblfXYHnA

— Timothy Ash (@tashecon) December 29, 2021