Reuters: Ρώσοι αλεξιπτωτιστές μπήκαν στο Καζακστάν

Τη βοήθεια ρωσικών στρατευμάτων προκειμένου να «σταθεροποιηθεί» η κατάσταση στο Καζακστάν ζήτησε ο πρόεδρος της χώρας Τοκάγιεφ ενώ μαίνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στο Καζακστάν ως τμήμα της «ειρηνευτικής» προσπάθειας που έχει αναλάβει o CSTO, ο συνασπισμός συλλογικής ασφαλείας (Collective Security Treaty Organisation) που αποτελείται από έξι πρώην σοβιετικά κράτη.

This video, filmed by @Tass_Agency reporters, shows footage of dozens of soldiers shooting down Satpaev St towards republic square in Almaty (43.238413, 76.947619), there is an intense amount of gunfire, presumably in the direction of protesters (unclear if there’s firing back). pic.twitter.com/CVq98XFME6

— Nathan Ruser (@Nrg8000) January 6, 2022