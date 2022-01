Συνομιλίες Δύσης-Ρωσίας: «Θετικά» σημάδια βλέπουν Κρεμλίνο και Στόλτενμπεγκ

«Θετικός» ήταν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας που ολοκληρώθηκε μόλις στη Γενεύη, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν κατά τρόπο ανοιχτό, ουσιαστικό και άμεσο.

Περιθώρια για ανέφελη αισιοδοξία, βέβαια, δεν υπάρχουν, δεδομένων των αγκαθιών που παραμένουν (βλ. Ουκρανία) αλλά και των εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων από τις οποίες ξεκίνησαν οι συνομιλούσες πλευρές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, είναι ακόμη πολύ νωρίς για αισιοδοξίες.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντενμπεργκ, παρουσιάστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, ή τουλάχιστον όχι ιδιαίτερα απαισιόδοξος, όταν δήλωσε πως «είναι εφικτό να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τη Ρωσία».

«Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι θα λυθούν όλα τα θέματα σε αυτές τις συναντήσεις. Αυτό που ελπίζουμε είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε έναν τρόπο για να προχωρήσουμε, ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια σειρά συναντήσεων, ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Όλγα Στεφανίσινα.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό στρατευμάτων κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία, ενώ εκείνη έχει παράλληλα απαιτήσει και από την υπό τις ΗΠΑ νατοϊκή συμμαχία να αποκλείσει ένταξη της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας στους κόλπους της και κάθε νέα νατοϊκή επέκταση προς ανατολάς.

Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, έχει απαντήσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί τέτοια αιτήματα παρότι είναι διατεθειμένη να εξετάσει άλλες πτυχές των ρωσικών προτάσεων σε σχέση με την Ουκρανία, όπως το ενδεχόμενο κάθε πλευρά να περιορίσει τα στρατιωτικά γυμνάσια και την ανάπτυξη πυραύλων στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πολλά θα έχουν ξεκαθαρίσει έως το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, θα έχει πραγματοποιηθεί η συνάντηση ΝΑΤΟ-Ρωσίας την Τετάρτη στις Βρυξέλλες αλλά και η συνάντηση των κρατών μελών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη την Πέμπτη.

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έδωσαν κάποια ένδειξη ότι έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν τις διαφορές τους κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων έπειτα από τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Δυστυχώς στο ζήτημα αυτό έχουμε μεγάλες διαφορές στις προσεγγίσεις μας βάσει αρχών. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατά κάποιο τρόπο έχουν διαφορετική αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Σέρμαν δήλωσε μετά το πέρας των συνομιλιών με τον Ριαμπκόφ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε κανέναν να ακυρώσει την πολιτική ανοικτών θυρών του ΝΑΤΟ.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022