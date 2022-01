Νόβακ Τζόκοβιτς: Η ώρα της απόφασης για την απέλαση του

Τέλος στο θρίλερ στην υπόθεση Τζόκοβιτς αναμένεται να μπει σήμερα. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης για την τύχη του Νόλε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας Αλεξ Τζορτζ Χοκ θα αποφανθεί για το κατά πόσο ο νούμερο ένα τενίστας στη διεθνή κατάταξη θα παραμείνει στην χώρα, άρα θα έχει και την δυνατότητα να λάβει μέρος στο Australian Open. Εάν ο Χοκ ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του Τζόκοβιτς, τότε ο τενίστας θα οδηγηθεί σε απέλαση από τη χώρα.

Πάντως η κλήρωση του τουρνουά παρότι άλλαξε ώρα, πραγματοποιήθηκε και ο Τζόκοβιτς κληρώθηκε με τον Σέρβο συμπατριώτη του Μίομιρ Κεσμάνοβιτς.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022