Αυστραλία: Οι πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης Τζόκοβιτς

Η Αυστραλία πάει σε ομοσπονδιακές εκλογές μέσα στο 2022, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Μάιο, για την εκλογή νέου Κοινοβουλίου και την ανανέωση περίπου των μισών εδρών στη Γερουσία.

Η χώρα, με άλλα λόγια, εισέρχεται, εάν δεν έχει εισέλθει ήδη, σε προεκλογική περίοδο. Κι αυτό, μέσα σε όχι και τις καλύτερες συνθήκες.

Το κλίμα στη χώρα έχει βαρύνει το τελευταίο διάστημα λόγω πανδημίας.

Τα κρούσματα έχουν χτυπήσει «κόκκινο» τις τελευταίες εβδομάδες στις δύο πληθυσμιακά μεγαλύτερες πολιτείες, της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτόρια, με τους αριθμούς των νεκρών να αυξάνονται, τα διαγνωστικά κέντρα να αντιμετωπίζουν προβλήματα και τους ιδίους τους Αυστραλούς ψηφοφόρους να χάνουν την υπομονή τους. Κι όλα αυτά, σε μια χώρα που είχε υιοθετήσει κάποια από τα πιο σκληρά μέτρα-πρωτόκολλα κατά της εξάπλωσης του Covid διεθνώς.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Αυστραλία βρέθηκε να υποδέχεται στο έδαφός της στις αρχές Ιανουαρίου έναν διάσημο… ανεμβολίαστο αστέρα του αθλητισμού, τον Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το σίριαλ (σωστό θρίλερ) που διαδέχθηκε την άφιξη του «Νόλε» στη χώρα είναι, πια, λίγο πολύ γνωστό, ενώ είναι σαφές και ότι η πλευρά του Τζόκοβιτς δεν ήταν απολύτως ειλικρινής αναφορικά με τα τεστ του ιδίου του τενίστα τα οποία όμως αποτελούσαν προϋπόθεση προκειμένου εκείνος να μπορέσει να εισέλθει νόμιμα στη χώρα.

Μόλις λίγα 24ωρα πριν από την επίσημη έναρξη του αυστραλιανού Όπεν στις 17 Ιανουαρίου, δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Τζόκοβιτς θα συνεχίσει να βρίσκεται στην Αυστραλία για να πάρει μέρος σε αυτό, υπερασπιζόμενος τον τίτλο του, ή όχι.

Τα πολιτικά περιθώρια ελιγμών ωστόσο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας: τον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον και τον υπουργό Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ (που, ειρήσθω εν παρόδω, ανήκουν και οι δύο στο κεντροδεξιό-φιλελεύθερο αυστραλιανό Liberal Party) είναι πια εξαιρετικά περιορισμένα ως προς τη διαχείριση της εν λόγω υπόθεσης, ανεξάρτητα από την όποια νέα απόφαση της αυστραλιανής δικαιοσύνης.

Ήδη από την πρώτη στιγμή, η αυστραλιανή κυβέρνηση ήθελε να στείλει δύο μηνύματα: ότι οι κανόνες που έχει επιβάλει για την αντιμετώπιση της πανδημίας τηρούνται και θα πρέπει να τηρούνται – και ότι κανείς (ούτε ο νούμερο 1 τενίστας στον κόσμο) δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Τα εν λόγω μηνύματα αποκτούν, δε, πρόσθετη αξία σε μια εκλογική χρονιά όπως είναι η τρέχουσα.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η κυβέρνηση του Σκοτ Μόρισον υπερηφανεύεται για δύο πράγματα, μεταξύ άλλων, στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες: για τους σκληρούς ελέγχους στα αυστραλιανά σύνορα που αποτελούν «παραδοσιακά» το «καμάρι» των αυστραλιανών Αρχών («strong border policies») και για τα χαμηλά ποσοστά θανάτων από Covid που είναι μάλιστα και από τα χαμηλότερα στον κόσμο («one of the lowest death rates in the world from COVID»).

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

