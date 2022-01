Τζεφ Μπέζος: Η αλήθεια για το ελληνικό επίθετο, τον άγνωστο πατέρα του και το τσίρκο

Τα 58 του χρόνια έκλεισε πριν από λίγες ημέρες ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος της γης περνά την κρίση της μέσης ηλικίας.

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι οι προτεραιότητές του στη ζωή έχουν αλλάξει: Χώρισε με την επί 25 χρόνια σύζυγό του για χάρη της παρουσιάστριας Λόρεν Σάντσεθ, πήγε μία βόλτα στο διάστημα, άρχισε να γυμνάζεται με εμφανή αποτελέσματα και γενικά φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή, με διακοπές, ταξίδια και ξέφρενα πάρτι.

Μετά από όλα αυτά, ο μεγάλος του αντίπαλος , ο Ίλον Μασκ, πέταξε πρόσφατα το «καρφί» του: Ο Μπέζος θα έπρεπε να ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην εταιρεία διαστήματός του, την Blue Origin και λιγότερο στο τζακούζι, είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το Νο2.

Και ενώ το success story του Τζεφ Μπέζος, του ανθρώπου που ίδρυσε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, είναι λίγο-πολύ γνωστό, υπάρχουν ακόμα μερικές άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή του.

Η έφηβη μητέρα του και το «ελληνικό» επίθετο

Η μητέρα του, Τζάκι, ήταν μόλις 17 χρόνων και μαθήτρια της τρίτης λυκείου όταν τον γέννησε, το 1964. Ωστόσο, ο γάμος της με τον βιολογικό πατέρα του Τζεφ Μπέζος, Τεντ Γιόργκενσεν, δεν κράτησε ούτε δύο χρόνια. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο όταν ο γιος τους ήταν μόλις 17 μηνών.

Τα επόμενα χρόνια, η Τζάκι δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα, καθώς δούλευε ως γραμματέας, κερδίζοντας 190 δολάρια τον μήνα. Στο διαμέρισμά της δεν είχε ούτε τηλέφωνο, αλλά ένα walkie-talkie στο οποίο ο πατέρας της την καλούσε κάθε απόγευμα στις 7 για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά.

Αποφασισμένη να φτιάξει μια καλύτερη ζωή για τον γιο της, γράφτηκε στο κολλέγιο και παρακολουθούσε νυχτερινά μαθήματα. Ήταν αναγκασμένη, όμως, να διαλέγει μόνο τα μαθήματα των καθηγητών που της επέτρεπαν να φέρνει μαζί της το μωρό. Εκεί γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, Μάικ Μπέζος, έναν μετανάστη από την Κούβα. Τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν, με τον Μπέζος να υιοθετεί τον Τζεφ, δίνοντάς του το επίθετό του και την πατρική φιγούρα που του έλειπε.

Η Τζάκι και ο Μάικ Μπέζος. (φωτ.: The Bezos Family foundation)

Μπορεί, λοιπόν, κάποια δημοσιεύματα στην Ελλάδα να επιμένουν εδώ και χρόνια ότι ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει ακόμα και τον τίτλο του πλουσιότερου στον κόσμο έχει κάποια ελληνική καταγωγή, όμως η πραγματικότητα είναι ότι το Μπέζος, στη δική του περίπτωση, είναι ένα κουβανέζικο όνομα.

Ο βιολογικός πατέρας του και το τσίρκο

Ο βιολογικός πατέρας του Μπέζος είχε γεννηθεί στο Σικάγο. Την εποχή που ο Τεντ Γιόργκενσεν γνώρισε την Τζάκι, εκείνος ήταν 18 χρόνων και ανερχόμενο αστέρι του τσίρκου, όπου έκανε νούμερα με μονόκυκλο.

«Δεν ήμουν καλός πατέρας ούτε καλός σύζυγος», θα παραδεχόταν χρόνια αργότερα. Μετά τον χωρισμό του με την Τζάκι, είχε το τηλέφωνό της, όμως δεν ήθελε να μπλεχθεί στη ζωή της. Συνεπώς, δεν επεδίωξε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να επικοινωνήσει μαζί της ή με τον γιο του, τον οποίο είχε να δει από τότε που φορούσε πάνες.

Έτσι, πέρασαν δεκαετίες χωρίς να αντιληφθεί ότι ο γιος που είχε αφήσει πίσω του ήταν εν τω μεταξύ ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γη. Όταν ο Μπραντ Στόουν, συγγραφέας της βιογραφίας «The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon», τον έψαξε για να του πάρει συνέντευξη, σοκαρίστηκε, αφού διαπίστωσε ότι ο Γιόργκενσεν δεν γνώριζε πως ο επιχειρηματίας-φαινόμενο για τον οποίο έγραφαν οι εφημερίδες ήταν γιος του.

φωτ.: AP

«Δεν γνώριζα πού βρισκόταν, εάν είχε μια καλή δουλειά ή όχι, ακόμα και εάν ήταν ζωντανός ή όχι», παραδέχθηκε.

Εν τω μεταξύ, ο Γιόργκενσεν είχε εγκατασταθεί στην Αριζόνα, όπου και άνοιξε κατάστημα ποδηλάτων. Είχε παντρευτεί τη δεύτερη σύζυγό του, Λίζα, και ζούσε μαζί με τους τέσσερις γιους από τον προηγούμενο γάμο της.

Παρότι εξέφρασε την επιθυμία να δει τον μοναδικό βιολογικό γιο του, ο Τζεφ Μπέζος δεν ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. Λέγεται, ωστόσο, ότι ο επιχειρηματίας του έστειλε ένα γράμμα. Ο Τεντ Γιόργκενσεν πέθανε το 2015, σε ηλικία 71 ετών, χωρίς να έχει συναντήσει τον δισεκατομμυριούχο γιο του.

Πηγή: moneyreview.gr