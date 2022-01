Εκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Υποχωρεί η απειλή για νέα τσουνάμι

Η απειλή για νέα τσουνάμι στον Ειρηνικό μετά την τεράστια υποβρύχια έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα έχει παρέλθει, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC).

Το Κέντρο προειδοποίησε ότι η απειλή έχει υποχωρήσει, αλλά οι παράκτιες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση για ισχυρά ή ασυνήθιστα ρεύματα.

Νωρίτερα ΗΠΑ και η Ιαπωνία προειδοποίησαν κατοίκους πιθανώς απειλούμενων περιοχών να απομακρυνθούν από αυτές.

Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ιαπωνία να απομακρυνθούν από τις εστίες τους καθώς κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK, ύστερα από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα που είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η οδηγία για εκκένωση αφορούσε περίπου 230.000 ανθρώπους σε οκτώ περιφέρειες λόγω του κινδύνου για τσουνάμι, σύμφωνα με το NHK. Η προειδοποίηση περιελάμβανε περιοχές που είχαν πληγεί από το φονικό τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022