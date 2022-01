Βρετανία: Ένα πάρτι γεμάτο… Μπόρις Τζόνσον (βίντεο)

Σε άλλο επίπεδο έχουν ανεβάσει τον σαρκασμό του πρωθυπουργού τους οι Βρετανοί, καθώς πιεσμένοι από τα πολύμηνα λόκνταουν παρακολουθούν οργισμένοι τις αποκαλύψεις για αλλεπάλληλα πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία χωρίς κανέναν ανώτερο αξιωματούχο να παραιτείται.

Έτσι κάποια ομάδα πολιτών που αυτοαποκαλείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Σωσίες του Μπόρις Τζόνσον» (Boris Johnson Lookalikes) οργάνωσε… χάπενινγκ έξω από την οδό Ντάουνινγκ στο κεντρικό Λονδίνο όπου και βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Boris Johnson lookalikes party protest outside Downing street#BorisJohnsonlookalikes pic.twitter.com/3jfp1wZvZT — Parikiaki Newspaper (@Parikiaki) January 14, 2022

Γύρω στους 30 άντρες με μάσκες που έφεραν τη φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον και περούκα στο ανοικτό ξανθό των μαλλιών του, αλλά και κοστούμια και γραβάτες, πήγαν μπροστά στη συρόμενη καγκελόπορτα που φράζει την είσοδο στην Ντάουνινγκ Στριτ και άρχισαν να… γλεντούν φωνάζοντας «Μπόρις Τζόνσον πάρτι, λαλαλαλα»!

Στο βίντεο που ανήρτησαν πολλά βρετανικά ΜΜΕ αλλά και η ελληνοκυπριακή εφημερίδα του Λονδίνου «Παροικιακή», φαίνονται οι άντρες αυτοί να έχουν βάλει την περασμένο Παρασκευή στα ηχεία τον… ύμνο των ημερών, που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Με λένε Μπόρις και μου αρέσουν τα πάρτι (My Name is Boris and I Like to Party)», χορεύοντας (ή μάλλον χοροπηδώντας) στον αέρα, άλλοι με μπουκάλια στα χέρια κι άλλοι με βρετανικές σημαίες.

Οι πληροφορίες ότι ακούγοντας τη μουσική και τον χαμό αυτόν ο ίδιος ο κ. Τζόνσον άρπαξε μια μπύρα και πήγε στο παράθυρο του γραφείου του χορεύοντας ελέγχονται ως ανακριβείς.