Α. Μπέρμποκ: Βάπτισμα του πυρός με ειδική αποστολή στη Μόσχα

Συνάντηση στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό της, Σεργκέι Λαβρόφ, θα έχει αύριο, Τρίτη, η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, προερχόμενη από την Ουκρανία όπου είχε σήμερα επαφές με τον ομόλογό της Ντμίτρο Κουλέμπα καθώς και με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα πρώτα της ταξίδια με την ιδιότητα της υπουργού Εξωτερικών της ομοσπονδιακής Γερμανίας η 41χρονη Αναλένα Μπέρμποκ τα είχε πραγματοποιήσει τον περασμένο Δεκέμβριο ενδοευρωπαϊκά: σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Βαρσοβία.

Έναν μήνα μετά, και με την κατάσταση να παραμένει λίαν εύφλεκτη στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, η υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης μεταβαίνει στην «γραμμή του πυρός», σε Κιέβο και Μόσχα εν προκειμένω, με τους Γερμανούς αναλυτές να χαρακτηρίζουν την αποστολή της εξαιρετικά «δύσκολη».

«Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης “βαρέων βαρών”. Όταν το θεωρεί σκόπιμο, προσβάλλει τον προσκεκλημένο του ακόμη και όταν οι κάμερες είναι ανοιχτές. Θα το επιχειρήσει άραγε αύριο, Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, όταν η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάνει την παρθενική της επίσκεψη στη Μόσχα;», διερωτάται σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι και η ίδια η κα Μπέρμποκ γνωρίζει πολύ καλά τι την περιμένει.

«Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων η διπλωματία χρειάζεται γερά νεύρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια προτού ξεκινήσει το δύσκολο ταξίδι, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως «… δεν θα κάνουμε παραχωρήσεις σε ότι αφορά τις βασικές αρχές, όπως το απαραβίαστο το συνόρων, την ελεύθερη επιλογή αμυντικής συμμαχίας και την αποκήρυξη απειλής βίας».

Λίγες ώρες αργότερα, από το έδαφος της Ουκρανίας και την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό της, η 41χρονη Γερμανίδα θα έστελνε μάλιστα και μια νέα προειδοποιητική βολή προς την πλευρά της Μόσχας υποστηρίζοντας πως «κάθε περαιτέρω επιθετική ενέργεια θα έχει υψηλό τίμημα για τη Ρωσία από οικονομικής, στρατηγικής και πολιτικής πλευράς».

„Ich habe in den vergangenen Wochen über die Sicherheit keines anderen Landes so viel gesprochen wie über die Ukraine“, so AMin @ABaerbock in Pressekonferenz mit Amtskollege @DmytroKuleba. „Diplomatie ist der einzige Weg, um derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen“. pic.twitter.com/FiBMgW4498

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 17, 2022