Ρομπέρτα Mέτσολα: Εξελέγη πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Η 43χρονη Ρομπέρτα Μέτσολα εξελέγη νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Μέτσολα, η οποία εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία, κατάγεται από τη Μάλτα και ανήκει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Μέτσολα για την εκλογή της.

«Ως η τρίτη γυναίκα που θα ηγηθεί αυτού του ευγενούς σώματος, η σκληρή σου δουλειά και η αποφασιστικότητά σου είναι έμπνευση για όλους μας», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν.

«Θα συνεργαστούμε στενά για την ανάκαμψη της Ε.Ε. και για ένα πράσινο, ψηφιακό και λαμπρό ευρωπαϊκό μέλλον», πρόσθεσε.

Warmest congrats @RobertaMetsola on your election as @Europarl_EN President.

As the 3rd woman to head this noble house, your hard work & determination are an inspiration to us all.

We’ll work closely together for the EU‘s recovery and a green, digital & bright European future. pic.twitter.com/41G1anxJI6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2022