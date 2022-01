N. Kορέα: Προς θανάτωση χιλιάδες χάμστερς μετά την ανίχνευση COVID

Στη θανάτωση χιλιάδων χάμστερς θα προχωρήσουν οι αρχές της Νοτίου Κορέας καθώς ίχνη της Covid-19 ανιχνεύθηκαν σε 11 ζωάκια σε pet shop.

Η εντολή αφορά να παραδοθούν προς σφαγή, αγορές που έγιναν προ των Χριστουγέννων και συνοδεύεται από την προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες τους να μην τα φιλούν ή εγκαταλείπουν στο δρόμο.

Επιπλέον, δύο εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί συμπεριλαμβανομένου ενός που ήταν επιφορτισμένος με τον καθαρισμό των κελιών και την μεταφορά των χάμστερς.

Έτσι υπήρξε εντολή για άμεση αναστολή των πωλήσεων και των εισαγωγών όλων των τρωκτικών.

Covid hamster cull could see 2,000 animals executed after positive test in Hong Konghttps://t.co/aDbEzHYfsQ

— GB News (@GBNEWS) January 18, 2022