Πολικές θερμοκρασίες σε Συρία, Λίβανο, Ιορδανία – Προσφυγικοί καταυλισμοί στο έλεος του χιονιά

Στο έλεος του χιονιά έχει παραδοθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε «πολικά» επίπεδα και τις χιονοθύελλες να προκαλούν σοβαρά προβλήματα, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν καταγραφεί ακόμη και θάνατοι από το κρύο.

Πιο συγκεκριμένα, το θερμόμετρο δείχνει πια έως και μείον 14 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Συρίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και οι χαμηλότερες των τελευταίων 40 ετών.

Η επέλαση του χιονιά έχει προκαλέσει, όμως, μεγάλα προβλήματα και στους προσφυγικούς καταυλισμούς των εκτοπισμένων Σύριων, με τις χιονοθύελλες να καταστρέφουν σκηνές και τις πολικές θερμοκρασίες να κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή, όπως καταγγέλλει η οργάνωση CARE και επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA).

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έχουν πολλαπλασιαστεί πλέον τα περιστατικά υποθερμίας ενώ καταγραφεί ακόμη και θάνατοι μικρών παιδιών στους καταυλισμούς. Ένα τρίχρονο και ένα πεντάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα βόρεια του Χαλεπίου στη Συρία, όταν η σκηνή τους έπιασε φωτιά η οποία ξεκίνησε από κάποια σόμπα, ενώ ακόμη ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε άλλο καταυλισμό εντός της Συρίας όταν η σκηνή του κατέρρευσε λόγω της χιονόπτωσης.

Με πληροφορίες από CNN