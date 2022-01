Το περιβάλλον Ερντογάν «γράφει» βιβλία στοχεύοντας στο διεθνές κοινό

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύζυγός του, Εμινέ, και ο κορυφαίος του σύμβουλος, Φαχρετίν Αλτούν, έχουν όλοι τους κάτι κοινό… πέρα από το προφανές της μεταξύ τους πολιτικής «συγγένειας».

Και οι τρεις κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα βιβλία, με το όνομά τους να φιγουράρει στη θέση του συγγραφέα. Βιβλία που αγγίζουν διεθνή θέματα και, ως εκ τούτου, απευθύνονται στο αναγνωστικό κοινό πέραν των τουρκικών συνόρων, ενώ ως επιβεβαιωτικό της διεθνούς τους απεύθυνσης θα μπορούσε να ιδωθεί και το γεγονός πως εκείνα έχουν ήδη μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, κυκλοφόρησε προ ημερών το νέο (σκληρόδετο) βιβλίο του με τον τίτλο «Türkiye (σ.σ. και όχι Turkey, παρά το γεγονός πως ο τίτλος είναι στα αγγλικά) as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil» («Η Τουρκία ως σταθεροποιητική δύναμη σε μια εποχή αναταραχής», στα ελληνικά), υπό την «σκέπη» των εκδόσεων ACADEMICA PRESS που διατηρούν γραφεία σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους.

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως αυτό δεν είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο βάζει το όνομά του ο Αλτούν. Αντιθέτως, από το 2016 και έπειτα, εκείνος έχει κυκλοφορήσει και άλλα βιβλία στα αγγλικά, με εκδότη το τουρκικό ίδρυμα SETA.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα: «The Triumph of Turkish Democracy – The July 15 Coup Attempt and Its Aftermath» («Ο θρίαμβος της Τουρκικής Δημοκρατίας – Η απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και όσα ακολούθησαν») και «Press Freedom in Turkey – Myths and Truths» («Ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία – Μύθοι και πραγματικότητες»).

Μέσα από τις 158 σελίδες του νέου του βιβλίου, ο κ. Αλτούν επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως «παράγοντα σταθερότητας» στη διεθνή σκηνή, κάνοντας μάλιστα εκτενείς αναφορές (υπέρ της προώθησης των τουρκικών θέσεων) στα μέτωπα της Κύπρου, της Συρίας, του Ιράκ και της Λιβύης.

Στο ίδιο πλαίσιο ωστόσο, ο διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου Ερντογάν υποστηρίζει και κάτι άλλο: πως οργανισμοί όπως είναι εκείνοι των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της «εποχής των αναταραχών» που διανύουμε.

Διόλου τυχαία, ακριβώς το ίδιο μήνυμα στέλνει και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα από το δικό του νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον τίτλο «A Fairer World is Possible» («Ένας δικαιότερος κόσμος είναι εφικτός») μέσω των τουρκικών εκδόσεων «Turkuvaz Kitap».

«Δεν είναι ούτε ηθικό ούτε δίκαιο μόνο πέντε έθνη (σ.σ. τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: βλ. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) να λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μοίρα ολόκληρης της υφηλίου»: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Ρ. Τ. Ερντογάν μέσα από τις 216 σελίδες του εν λόγω βιβλίου, με την υποσημείωση ωστόσο ότι πρόκειται για ένα μήνυμα («ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τα πέντε μόνιμα μέλη του Σ.Α. του ΟΗΕ») το οποίο ο Τούρκος έχει ξαναστείλει πολλές φορές στο παρελθόν από το βήμα ομιλιών του, μεταξύ άλλων και από το βήμα του ΟΗΕ (με σύνθημά του το: «Dünya 5’ten büyüktür»).

Αξίζει να σημειωθεί πως υιοθετώντας μια τέτοια στάση, ο Ρ. Τ. Ερντογάν επιχειρεί όχι μόνο να προετοιμάσει το έδαφος για την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή αλλά και να ενισχύσει παράλληλα και το προσωπικό του «ηγετικό» προφίλ στα μάτια όλων εκείνων των χωρών και των ηγεσιών που θα ήθελαν να δουν αλλαγές στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σημειωτέων πως αυτό, βέβαια, δεν είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί ως «συγγραφέας» ο Ρ. Τ. Ερντογάν. Είχε προηγηθεί και ένα άλλο, του 2012, μέσα από τις σελίδες του οποίου ο Τούρκος ηγέτης είχε τότε παρουσιάσει το δικό του «όραμα για την παγκόσμια ειρήνη» («A vision of Global Peace» ή «Küresel Barış Vizyonu»).

Με το βλέμμα στραμμένο στο έξω κόσμο κυκλοφόρησε όμως πρόσφατα και ένα άλλο βιβλίο, εκείνο στο οποίο η σύζυγος του Τούρκου προέδρου Εμινέ Ερντογάν, διηγείται ιστορίες από τα ταξίδια της στην Αφρική την περίοδο 2014-2020. «Τα ταξίδια μου στην Αφρική» («My Travels to Africa»), έτσι ονομάζεται το 184 σελίδων βιβλίο το οποίο ήταν μάλιστα προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει (εάν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη) μεταφρασμένο και σε γαλλικά, αραβικά και σουαχίλι.

Όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, το εν λόγω βιβλίο προωθήθηκε το περασμένο διάστημα και με φόντο την 3η Σύνοδο Συνεργασίας Τουρκίας-Αφρικής («Third Türkiye Africa Partnership Summit») που έλαβε χώρα στην Τουρκία πίσω στα μέσα Δεκεμβρίου.

Εάν φανερώνουν κάτι όλες οι προαναφερθείσες εκδόσεις, που έκαναν μάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα την εμφάνισή τους στις «προθήκες» των βιβλιοπωλείων τους τελευταίους μήνες, αυτό είναι ο βαθμός στον οποίο η τουρκική ηγεσία συνεχίζει να επενδύει στην ήπια ισχύ, απευθυνόμενη μάλιστα σε ένα διεθνές ακροατήριο. Διότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για τουρκικές τηλεοπτικές σειρές στο Netflix που «δραματοποιούν» το προπαγανδιστικό τουρκικό αφήγημα (τύπου «Ανάσταση Ερτογρούλ», «Λύκος» κ.ά.) αλλά και για βιβλία με «συγγραφέα» τον ίδιο τον Ρ. Τ. Ερντογάν.

